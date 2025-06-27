ГИСУ РТ проверило ход строительных работ на ключевых объектах в Нурлатском районе

Заместитель директора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» Виктор Никитенко с рабочим визитом посетил Нурлатский район. В рамках выездного совещания была проведена проверка хода строительства и капитального ремонта ключевых объектов, имеющих большое значение для местного населения. Об этом сообщает «Нурлат-информ».

Одним из приоритетных направлений стало благоустройство бульвара Кариева. Сейчас здесь ведутся активные работы по укладке оснований под брусчатку, асфальт и газоны, устанавливаются бордюрные камни. В будущем на территории появятся современные малые архитектурные формы, информационные стенды и энергоэффективное освещение.

Фото: © «Нурлат-информ»

В образовательной сфере проверены сразу несколько объектов. В школе №9 начался капитальный ремонт кровли, идут демонтажные работы. В школе №8 продолжается строительство нового спортзала — на данный момент ведутся электромонтажные работы. В школе-интернате для детей с ограниченными возможностями здоровья обновляется пищеблок: меняются инженерные сети, устанавливаются новые окна и двери, укладывается плитка, ожидается поступление оборудования.

Центр занятости населения также стал одним из ключевых объектов инспекции. Работы на объекте выполнены на 53%: ведется монтаж инженерных сетей, штукатурятся и шпаклюются стены, формируются внутренние перегородки.

Капитальный ремонт пищеблока проводится и в Нурлатском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Комплекс работ аналогичен школьному: замена коммуникаций, внутренняя отделка, установка окон и дверей.

В селе Аксумла Виктор Никитенко оценил темпы строительства здания исполкома сельского поселения. Объект готов на 47%, в настоящее время выполняются кровельные работы.

Фото: © «Нурлат-информ»

Отдельное внимание в ходе визита было уделено реконструкции системы водоснабжения Нурлата — масштабному проекту, призванному значительно улучшить качество жизни горожан.

Во время встречи кандидатов предварительного голосования «Единой России» с секретарями местных и первичных отделений партии Раис РТ Рустам Минниханов отмечал, что в Татарстане стоит задача по полному обновлению коммунальной инфраструктуры.

«Сегодня Татарстан ставит новую амбициозную задачу: провести модернизацию и обновление всей коммунальной инфраструктуры. Это позволит повысить ее надёжность и обеспечить комфортные условия жизни для татарстанцев», – подчеркивал он.