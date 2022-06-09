ГИСУ РТ определило подрядчика по благоустройству 32 скверов и парков в Татарстане

Главинвестстрой Татарстана определил подрядчика по тендеру о благоустройстве 32 объектов в республике. ГУП РТ «Татлизинг» выполнит работы за 733,8 млн рублей.

Согласно документации, речь идет о благоустройстве парков и скверов в различных районах Татарстана, в том числе 7 объектов в Казани.

Так подрядчик возьмется за обустройство Сквера 100-летия образования строительной отрасли РТ (92 млн руб.), комплекса озер «Зеркала Татарстана» (50 млн руб.) и Сада Рыбака на улице Клары Цеткин (68 млн руб.)

Также в список вошли Набережная реки Табарка в Апастово, каркас общественных пространств «Соединяя Бавлы» и проспект Химиков в Нижнекамске.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил привести в порядок общественные пространства республики.