Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у трижды привитых «Спутником V»

Среди уже ревакцинированных от коронавируса нет никаких нареканий из-за побочных действий препарата «Спутник V». Об этом заявил директор разработавшего вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА Новости.

Таким образом академик РАН ответил на вопрос о том, как люди переносят вакцинацию «Спутником V», когда делают прививку в третий раз. «Сейчас абсолютно никаких нареканий на побочные действия нет», — подчеркнул он.

Ранее Гинцбург рассказал, что иммунизация «Спутником V» и последующая ревакцинация разрабатываемым сейчас назальным препаратом, судя по всему, смогут обеспечить полную защиту не только от тяжелого течения Covid-19, но и от заражения этой инфекцией в принципе.

По решению Президента РФ Владимира Путина из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими по всей России. Глава государства неоднократно призывал сограждан прививаться от Covid-19, подчеркивая необходимость вакцинации для победы над пандемией. Накануне в стране зафиксирован новый суточный максимум случаев заражения.