Гинцбург заявил о способности «Спутника V» защитить от любого штамма коронавируса

Разработанная Центром имени Гамалеи вакцина «Спутник V» способна защитить привитого ею человека от любого штамма коронавируса Covid-19. Об этом заявил руководитель центра — академик РАН Александр Гинцбург.

«Антитела, которые получаются в результате использования „Спутника V“, защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского и кончая, соответственно, штаммом дельта, индийским штаммом», — сообщил ученый в эфире передачи «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Ранее Александр Гинцбург объявил о вероятном начале вакцинации беременных женщин со следующей недели.

В России продолжается кампания по массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Жителей страны неоднократно призывал прививаться Президент РФ Владимир Путин.