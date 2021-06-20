Гинцбург допустил начало вакцинации беременных со следующей недели

В России прививать от коронавируса Covid-19 беременных женщин могут разрешить уже на следующей неделе. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи академик РАН Александр Гинцбург.

«Надо отдать должное Минздраву, министр Михаил Альбертович Мурашко прекрасно понимает важность вакцинации беременных. Я надеюсь, что буквально на следующей неделе вакцинация беременных женщин будет разрешена», — цитирует ученого РИА Новости.

По словам Гинцбурга, уже достаточно много женщин забеременели после вакцинации и родили детей. При этом исследователь подчеркнул, что родившие после вакцинации чувствуют себя прекрасно. «Антитела детям передаются при грудном вскармливании», — объяснил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Александр Гинцбург заявил о сокращении времени выработки антител к коронавирусу из-за индийского штамма Covid-19.

В России продолжается кампания по массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Жителей страны неоднократно призывал прививаться Президент РФ Владимир Путин.