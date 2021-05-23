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Ру Тат
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23 мая 2021  10:16

Гинцбург заявил о минимальных проявлениях постковидного синдрома у вакцинированных

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Привившиеся от коронавируса, но все-таки заболевшие Covid-19 люди столкнутся с минимальными проявлениями постковидного синдрома. Об этом заявил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Весь процесс заболевания (у вакцинированных — прим. Т-и) происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», — приводит слова ученого ТАСС.

Ранее Гинцбург обращал внимание на то, что случаи заражения Covid-19 среди привившихся обоими компонентами «Спутника V» единичны. По его словам, в основном они случаются на протяжении трех недель после второй прививки, когда иммунитет к заболеванию еще не выработался полностью.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин допустил локализацию производства российской вакцины от коронавируса в Армении и Киргизии.

#коронавирус #Вакцинация
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