Гинцбург заявил о минимальных проявлениях постковидного синдрома у вакцинированных

Привившиеся от коронавируса, но все-таки заболевшие Covid-19 люди столкнутся с минимальными проявлениями постковидного синдрома. Об этом заявил директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Весь процесс заболевания (у вакцинированных — прим. Т-и) происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», — приводит слова ученого ТАСС.

Ранее Гинцбург обращал внимание на то, что случаи заражения Covid-19 среди привившихся обоими компонентами «Спутника V» единичны. По его словам, в основном они случаются на протяжении трех недель после второй прививки, когда иммунитет к заболеванию еще не выработался полностью.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин допустил локализацию производства российской вакцины от коронавируса в Армении и Киргизии.