Путин допустил локализацию производства российской вакцины в Армении и Киргизии

Возможность локализации производства российской вакцины от коронавируса на территориях Армении и Киргизии рассматривается, заявил Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в режиме видеоконференции.

«Выпуск „Спутника V“ успешно локализован, здесь коллеги уже говорили, и в Казахстане, и в Белоруссии. Рассматривается теперь возможность развертывания таких производств в Армении и Киргизии», — сказал Путин.

Путин подчеркнул, что Россия — «это единственная страна, которая передает технологии по вакцинам». По его словам Россия считает важным уделить внимание сотрудничеству в области лекарственной безопасности. Президент также отметил, что в России появились отечественные препараты от коронавируса, эффективность которых, по его мнению, очень высока.