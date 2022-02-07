Гинцбург: Перенесенный Covid-19 не защитит человека от новых штаммов надолго

Иммунитет после перенесенного коронавируса недостаточно эффективен против новых штаммов. Только своевременная ревакцинация бустерными дозами сможет защитить людей от Covid-19 надолго, заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Только вакцинация, причем вакцинация бустерная, то есть та, которую сейчас Минздрав России рекомендует, дает возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут и обладают высокой вируснейтрализующей активностью», – сказал глава центра в эфире телеканала «Россия-24».

Он подчеркнул, что иммунитет у переболевших формируется на «очень недолгий срок» и не справится с возможными новыми мутациями коронавируса.

Сейчас стремительный рост заболеваемости в мире связан со штаммом коронавируса B.1.1.529 с 32 мутациями, который был впервые обнаружен в Ботсване и получил впоследствии название по греческой букве «омикрон».

Вариация отличается более высокой контагиозностью по сравнению с предшественниками. Эксперты отмечают, что заболевшие этой мутацией коронавируса начинают заражать людей уже спустя несколько часов инфицирования.

2 февраля Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что омикрон-штамм уже был обнаружен практически во всех регионах страны. 4 февраля ИА «Татар-информ» сообщало, что «омикрон» стал доминирующим штаммом в Татарстане.