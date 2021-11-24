Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от Covid-19 в России в четыре или пять раз

Россия может в течение трех месяцев достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к коронавирусу Covid-19, если охват вакцинацией увеличится в четыре или пять раз. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает ТАСС.

«Объем вакцинации в день увеличить надо в четыре — пять раз, тогда мы в течение трех месяцев достигнем необходимого порога охвата иммунизацией и перестанем загибать пальцы по поводу очередной волны», — уверен руководитель центра, разработавшего вакцину «Спутник V».

Академик РАН также подтвердил возможность снизить заболеваемость коронавирусом к Новому году за счет введения системы QR-кодов в общегосударственном масштабе. «Если ее (систему QR-кодов — прим. Т-и) введут де-факто, на федеральном уровне, то, конечно, поможет», — подчеркнул он, добавив, что принятие этой меры не позволит добиться мгновенного эффекта.

В России продолжается активная прививочная кампания. Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал сограждан вакцинироваться от Covid-19. Сам он ревакцинировался препаратом «Спутник Лайт».