Гинцбург призвал граждан, включая привитых от Covid-19, избегать перегрева

Гражданам, в том числе и привитым против коронавируса Covid-19, следует избегать перегрева в жару. Об этом заявил руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Те же самые рекомендации по поведению в жару, что для любого другого человека, который не привился. На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека», — приводит слова специалиста ТАСС.

Гинцбург подчеркнул, что осторожность следует соблюдать всем гипертоникам и всем диабетикам. Лишь марафонцам некоторое время может быть комфортно при жаркой погоде.

Ученый также заметил, что купание в водоемах после вакцинации никак не повредит пациенту. Впрочем, не стоит делать марафонских заплывов, чтобы у организма оставались силы на выработку антител к коронавирусу, добавил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан на следующей неделе придет 35-градусная жара.

В России продолжается кампания по массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Жителей страны неоднократно призывал прививаться Президент РФ Владимир Путин.