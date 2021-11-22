Центр им. Гамалеи готов подать документы в Минздрав для испытания «Спутника V» для детей

Центр имени Гамалеи готов подать документы в Минздрав РФ для проведения клинических исследований «Спутника V» для детей от шести до 11 лет. Об этом рассказал директор учреждения Александр Гинцбург в эфире канала «Россия-24».

«[Одобрение Минздравом России вакцины от Covid-19 для подростков от 12 до 17 лет] позволит нам подать следующий уже готовый пакет документов, который будет направлен на исследование данного препарата, „Спутника V“, разведенного определенное количество раз, <...> на группе детей в возрасте от 11 до шести лет», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

По словам директора центра, пандемия закончится тогда, когда у 70-75% населения будет необходимый уровень антител.

«Для того чтобы достичь таких показателей, темпы вакцинации надо увеличить по крайней мере в три-четыре раза», — заключил Гинцбург.