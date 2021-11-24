Гинцбург: После назальной вакцины иммунитет к Covid-19 может сохраняться минимум полгода

Ожидается, что эффект от вакцинации назальным препаратом от коронавируса будет сохраняться как минимум полгода. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы надеемся, что стерильный иммунитет будет точно больше полугода, но на сколько, пока не проведены клинические испытания, не знаем», — рассказал изданию глава центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, прививка таким препаратом позволит создать «еще одну дополнительную систему защиты».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, как планируется проводить исследования этого препарата. Напомним, ранее им привился Президент России Владимир Путин.