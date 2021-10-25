Гинцбург объяснил, почему привитые «Спутником V» заражаются коронавирусом

Около 80% россиян, заразившихся коронавирусом и переносящих его в тяжелой форме после прививки «Спутником V», — это те, кто купил поддельный сертификат. Об этом со ссылкой на директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга сообщает ТАСС.

«Если вакцинированные якобы „Спутником V“ тяжело заболевают, как показывают данные, — это люди, которые, к сожалению, воспользовались теми сертификатами, которые они купили, поддельными сертификатами. Среди них 80% те, которые купили», — отметил специалист.

По его словам, медики могут проверить, действительно ли человек вакцинировался «Спутником V». Эксперты проводят анализ на наличие маркеров вакцины, и, как показывают исследования, «эти маркеры в 80% случаев отсутствуют».

«Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения», — заключил Гинцбург.

Ранее специалист назвал оптимальные сроки для ревакцинации от коронавируса.