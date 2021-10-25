Центр Гамалеи назвал оптимальный срок для повторной вакцинации от Covid-19

Привитые могут повторно вакцинироваться раньше чем через шесть месяцев, однако это не принесет человеку ни вреда, ни пользы. Наиболее подходящий срок для ревакцинации — полгода, сообщает со ссылкой на директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга ТАСС.

«У нас с вами есть не только те механизмы, которые позволяют вырабатывать большой уровень антител, но и механизмы, которые контролируют этот уровень антител, и поэтому если у человека высокий уровень антител и он себе еще дополнительно антиген вводит в виде вакцины, чтобы его поднять, то уровень антител несильно повышается, — объяснил специалист. — Но никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить, и у него будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий».

Он добавил, что в течение шести месяцев с первой вакцинации у человека сохраняется высокий уровень антител, обеспечивающих защиту организма. Поддерживать его на такой планке также важно из-за появления дельта-штамма коронавируса.

«Все возможности для ревакцинации в стране сейчас есть. В пунктах вакцинации действительно присутствуют все вакцинные препараты», — подчеркнул Гинцбург.

По данным главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, ревакцинацию прошли более 2,5 млн россиян.