Гимнастика и чувство юмора: 100-летняя жительница Мамадыша раскрыла секрет долголетия

Жительница Мамадыша, труженица тыла, ветеран труда Насима Фатыхова отметила 100-летний юбилей. Именинницу поздравили родные и близкие, а пожелания и подарки от имени главы района Анатолия Иванова виновнице торжества передал руководитель аппарата совета Мамадышского района Вазир Фаизов.

В доме долгожительницы появилась новая стиральная машина, а на груди заблестела медаль «За доблестный труд». С трепетом Насима Фатыхова принимала и самые простые подарки — личные пожелания от главы района. В системе РайПО они работали вместе, Насима апа хорошо помнит эти годы.

«Наша мама — личность незаурядная. Мы до сих пор ее ученики. Восхищаемся ее жизнелюбием, человечностью. А еще она — очень хорошая хозяйка, любила готовить, ухаживать за огородом. Большой патриот, как и все люди ее поколения. Еще 2 года назад активно следила за российскими биатлонистами по телевизору, молилась за них», — рассказывают дети Насимы апы.

О юбилее Насимы ханум не забыл и Президент страны Владимир Путин, из Москвы пришла правительственная телеграмма с благодарностью за самоотверженный труд в годы войны и послевоенное время.

Насима Фатыхова выросла в многодетной семье, в которой было восемь детей. Ей, как и всем живущим в военное время, досталась тяжелая доля. Девчушкой она работала на лесоповале. В послевоенное время с супругом уезжали жить в Тулу, муж работал на шахте. Старший брат, к сожалению, погиб в Белгороде.

Сегодня заботой маму и бабушку окружили двое детей, четыре внука, пять правнуков и один праправнук. Живёт Насима Фатыхова с сыном и невесткой. Она до сих пор активна, по утрам делает гимнастику.

Несмотря на тяжелую долю и испытания в жизни, Насима апа сохранила чувство юмора. Родственники говорят, что она в любой момент может что-нибудь смешное рассказать, рассмешить, поднять настроение.

Напомним, что указом Президента Владимира Путина 2024-й в России объявлен Годом семьи.