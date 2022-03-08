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Спорт
8 марта 2022  13:37
Дамир Садриев

Гимнаст Куляк, вышедший на подиум с буквой «Z»: «Был бы второй шанс, поступил бы также»

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Российский гимнаст Иван Куляк прокомментировал ситуацию во время награждения на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе. Напомним, тогда россиянин вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди.

По словам Ивана, о совершенном поступке он нисколько не жалеет.

«Нисколько [не жалею]. Если бы у меня был второй шанс, и я снова оказался бы перед выбором, выходить с буквой «Z» на груди или нет, поступил бы точно так же.

Почему Z? Я увидел её у наших военных и посмотрел, что означает данный символ. Оказалось: «за победу» и «за мир». Я никому ничего плохого своими действиями не желал. Просто показал свою позицию. Как спортсмен я всегда буду бороться за победу и выступать за мир. Только и всего», — цитирует Куляка «RT на русском».

Напомним, ранее стало известно, что ФИФА может перенести стыковую игру за выход на чемпионат мира – 2022 между сборными России и Польши на июнь.

#спортивная гимнастика
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