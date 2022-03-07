ФИФА может перенести стыковой матч ЧМ-2022 Россия - Польша на июнь

ФИФА может перенести стыковую игру за выход на чемпионат мира – 2022 между сборными России и Польши на июнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польский портал Interia.

По информации источника, международная федерация футбола (ФИФА) продолжает искать решение, чтобы сборная России смогла продолжить участие в отборе на предстоящий турнир в Катаре.

Сообщается, что встреча национальных команд России и Польши может состояться в июне.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях. В связи с чем, наша национальная команда не сможет принять участие в стыковых матчах за выход на чемпионата мира 2022 года.