На Игры БРИКС в Казани приедут около 5 тыс. спортсменов из 60 стран

На Игры БРИКС в Казани, которые стартуют 12 июня, приедут примерно 5 тыс. спортсменов из 60 стран. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

«На сегодняшний день <...> порядка 5 тыс. участников из примерно 60 стран мира. Это серьезные цифры для нового мероприятия. Мы видим интерес у разных государств к тому, чтобы приехать в Казань и выступить. Мы ждем большие делегации из стран БРИКС, очень с большим настроем подходит, например, сборная Бразилии», — отметил спикер.

Программа соревнований включает 29 видов спорта, однако этот список еще не является окончательным. Если для дисциплины не будет набрано необходимое количество команд, ее могут исключить. Будут задействованы 18 спортивных объектов, предполагается разыграть 380 комплектов наград.

На Игры БРИКС в Казани приедут лучшие российские спортсмены. Однако другие страны формируют заявки по своему усмотрению. И близость Олимпиады в Париже накладывает определенные сложности, констатировал Леонов.

«Проекту нет даже года. Чтобы приезжали лучшие спортсмены, у турнира должен быть бренд. Мы повлиять на это никак не можем, но со своей стороны создадим все условия. Понятно, что месяц до Олимпиады. У всех спортсменов есть подготовительные циклы, и приехать сюда перед теми стартами будет сложно. Но думаю, что некоторые поучаствуют», — уточнил он.

Дополнительной мотивацией для спортсменов станет то, что Игры БРИКС в Казани могут приравнять по статусу к чемпионату Европы, что обеспечит соответствующие призовые для победителей. Этот вопрос сейчас рассматривается в Минспорта России, сообщил министр.

«Мы постараемся сделать так, чтобы Игры БРИКС стали максимально конкурентной средой для наших спортсменов», — заключил он.