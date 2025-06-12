Гимн страны, Парад дружбы, единение культур: как в Казани отмечают День России

В Казанском Кремле широко отметили День России. Представители разных национальностей устроили шествие в традиционных костюмах, участники движения «Созвездие-Йолдызлык» дали большой концерт, а для всех гостей праздника работал этнофестиваль «Мозаика культур».





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Парад дружбы народов прошествовал от Спасской башни до мечети «Кул Шариф»

Празднование Дня России началось с масштабного шествия Парада дружбы народов. Он объединил представителей более 50 народов, которые пришли на праздник в своих национальных одеждах, пели песни и танцевали.

«Парад дружбы народов традиционно собирает огромное количество зрителей и участников. Представители более чем 50 национальностей объединились сегодня в одном шествии, показывая наши единство и сплоченность. Новинкой этого года стало то, что парад проходит не только в Казани, но и в ряде районов Татарстана», - рассказал «Татар-информу» директор Дома Дружбы народов РТ Тимур Кадыров.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Шествие растянулось на сотни метров. Представители разных национальностей пели свои народные песни, а затем объединились в исполнении гимна России.

«Все участники парада всегда приходят с большим желанием и энтузиазмом. Среди них много иностранных студентов, а также активистов национально-культурных автономий. Они любят нашу страну и республику, в которой живут», - поделилась с нами председатель Молодежной ассамблеи народов РТ Диляра Дамар.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как обычно, большую часть участников шествия составляла молодежь. К ней присоединился и министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Традиционно в День России жители и гости нашей республики выходят на Парад дружбы. Среди участников очень много молодых людей. Это еще раз доказывает дружбу и единство многонациональной молодежи Татарстана через взаимодействие, диалог культур и добрососедство», - сказал он корреспонденту «Татар-информа».

На параде можно было увидеть не только представителей народов Поволжья, но и участников из стран Южной Америки, Азии и Африки.

«Мне очень понравилась атмосфера сегодняшнего праздника. Здесь очень доброжелательные люди. Мы сейчас очень далеко от дома, и такой шанс вновь показать свою культуру по-настоящему важен. Нам нравится быть частью такого большого события», - поделилась студентка из Эквадора Татьяна Кортес, также участвовавшая в шествии.

Парад прошел от Спасской башни до башни Сююмбике, затем свернул к мечети «Кул Шариф» и финишировал во дворе Присутственных мест, где открылся этнокультурный фестиваль «Мозаика культур».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мозаика культур»: народные игры, знакомство с народами, этномаркет

На республиканском этнофестивале «Мозаика культур» можно было поиграть в национальные игры, поупражняться в древнерусском письме, посетить экспозиции разных народов, приобрести сувениры с национальными орнаментами и посмотреть праздничный концерт. По прибытии на площадку Парада дружбы его поприветствовал Председатель Госсовета РТ, председатель Ассамблеи народов Татарстана Фарид Мухаметшин.

«Татарстан - многонациональная республика, у нас проживают представители 175 народов. Каждый из них хочет сохранить свои язык, традиции, одежду, кухню. Это великий вклад в дружбу, мир и согласие между национальностями. Мы проводим множество национальных праздников. Мы все как одна большая семья – понимаем друг друга, обнимаемся, поздравляем. Думаю, День России еще раз покажет наши общие ценности», – подчеркнул Мухаметшин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, наши народы сохраняют свои лучшие традиции из поколения в поколение. Поэтому участие в праздновании Дня России молодежи вызывает особую гордость.

Прогуливаясь по этнофестивалю, каждый гость мог сам убедиться в единении народов, проживающих в нашей республике, и во взаимном интересе к культурам друг друга. Во дворе Присутственных мест встречались африканцы, играющие в городки, татары, пробующие азербайджанские блюда, иранцы, интересующихся русской культурой. Таких примеров на площадке было множество.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Концерт «Созвездия-Йолдызлык» начался с массового исполнения гимна России

На площади перед «Кул Шарифом» прошел большой концерт от движения «Созвездие-Йолдызлык», где свои номера показали лучшие коллективы фестиваля. А начался он с общего исполнения гимна России всеми участниками и гостями.

«Сегодня мы отмечаем большой светлый праздник – День России. Я вижу, что и родители, и дети в Татарстане очень талантливы, значит, нас ждет счастливое будущее. Хочу поблагодарить людей разных национальностей. В нашей республике как одна большая семья проживают представители 175 народов. В движении "Созвездие-Йолдызлык" ребята заняты хорошим делом, поэтому и их родители спокойны», - подчеркнул в своем выступлении Фарид Мухаметшин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Концерт собрал большое количество зрителей. Коллективы показали номера, посвященные любви к Родине, национальные песни и танцы, а также композиции, напоминающие о том, что в этом году отмечается 80-летие Великой Победы.

«Стало большой доброй традицией, когда наше движение "Созвездие-Йолдызлык" организует большой концерт на территории Казанского Кремля в День России. Это более 40 номеров от коллективов из разных муниципалитетов республики, посвященных любви к Родине. Мы показываем, что молодежь Татарстана не словом, а делом сохраняет традиции, культуру и язык», - отметил, обращаясь к собравшимся, Ринат Садыков.

По его словам, творчество всегда было одним из самых эффективных механизмов прививания любви к народным праздникам, традициям и культуре.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Россия сильна своими регионами, такими как Татарстан. Наше достояние – это историко-культурное наследие, межнациональный и межконфессиональный мир. Наша республика – опорный регион нашей страны, богатый талантливыми молодыми людьми. Поэтому мы с уверенностью смотрим в будущее. Движение "Созвездие-Йолдызлык" - это уникальное явление для всей России», - подчеркнул в своем выступлении сенатор от РТ Александр Терентьев, вручив движению почетную грамоту Совета Федерации РФ за большой вклад в развитие творческого потенциала молодежи и сохранение духовно-нравственны ценностей народов Татарстана.

В эти минуты празднование продолжается у Центра семьи «Казан». Завершится День России праздничным салютом в 22:00.