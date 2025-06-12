Концерт «Созвездия - Йолдызлык» в День России начался с массового исполнения гимна страны

В День России на территории Казанского Кремля прошел концерт движения «Созвездие - Йолдызлык», где были представлены более 40 номеров от лучших коллективов фестиваля. Начался он с исполнения гимна страны всеми участниками и гостями.

Их поприветствовал Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

«Сегодня мы отмечаем большой светлый праздник – День России. Я вижу, что и родители и дети в Татарстане очень талантливы, значит, нас ждет счастливое будущее. Хочу поблагодарить людей разных национальностей. В нашей республике проживают представители 175 народов как одна большая семья. В движении "Созвездие – Йолдызлык" ребята заняты хорошим делом, поэтому и их родители спокойны», – подчеркнул Мухаметшин.

Концерт собрал большое количество зрителей на площадке перед Кул Шарифом. Коллективы показали номера, посвященные любви к Родине, национальные песни и танцы, а также композиции, напоминающие о том, что в этом году отмечается 80-летие Великой Победы.

«Стало большой доброй традицией, когда наше движение "Созвездие - Йолдызлык" организует большой концерт на территории Казанского Кремля в День России. Это более 40 номеров от коллективов из разных муниципалитетов республики, посвященных любви к Родине. Мы показываем, что молодежь Татарстана не словом, а делом сохраняют традиции, культуру и язык», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

По его словам, творчество всегда было одним из самых эффективных механизмов прививания любви к народным праздникам, традициям и культуре.

«Россия сильна своими регионами, такими как Татарстан. Наше достояние – это историко-культурное наследие, межнациональный и межконфессиональный мир. Наша республика – опорный регион нашей страны, богатый талантливыми молодыми людьми. Поэтому мы с уверенностью смотрим в будущее. Движение "Созвездие - Йолдызлык" – это уникальное явление для всей России», – добавил сенатор РФ от РТ Александр Терентьев.

Он вручил движению почетную грамоту Совета Федерации за большой вклад в развитие творческого потенциала молодежи, сохранение духовно-нравственных ценностей народов Татарстана.

«Сегодняшний концерт – уникальное событие. На него приехали коллективы из самых дальних уголков республики. Это творческая элита Татарстана. Все вместе мы споем гимн в этот замечательный праздник. Это наше будущее и надежда», – отметил генеральный продюсер движения «Созвездие - Йолдызлык» Дмитрий Туманов.