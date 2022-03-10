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Строительство
10 марта 2022  13:40
Александр Хевронин

Гимаев: В прошлом году мы «сломали хребет» позорному явлению обманутых дольщиков

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Проблема обманутых дольщиков в Татарстане была практически полностью решена в прошедшем году. Об этом сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ильшат Гимаев на заседании Комитета Госсовета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

«В прошлом году мы „сломали хребет“ позорному явлению обманутых дольщиков. Фактически мы ввели девять проблемных объектов. Более чем 2 тыс. дольщиков получили свои долгожданные квартиры», — заявил замминистра.

Он подчеркнул, что системная работа, которая ведется с 2007 года, позволила в сумме сдать по Татарстану более чем 1,3 млн «квадратов» проблемного жилья, при этом свои квартиры получили 18 тыс. обманутых дольщиков.

Гимаев отметил, что на сегодняшний день в Татарстане осталось семь проблемных объектов, однако сейчас идет работа по снятию средств, поэтому можно сказать, что обманутых дольщиков нет. Кроме того, есть небольшие «хвосты» по парковочным местам, но замминистра уверен, что эта проблема будет полностью решена к 2023 году.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан планирует выполнить в этом году план по вводу жилья, несмотря на рост цен на стройматериалы и сбои с работой международных платежных систем, которыми пользуются иностранные рабочие.

#ильшат гимаев #обманутые дольщики #Татарстан
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