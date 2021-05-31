Гильмутдинов заявил о личной ответственности депутатов за людей и будущее Татарстана

Депутат Государственной Думы Ильдар Гильмутдинов прокомментировал итоги предварительного голосования партии «Единая Россия», которое завершилось 30 мая. Он убежден, что парламентарии должны осознавать личную ответственность за судьбы россиян и будущее своего региона.

Ранее жители Татарстана путем рейтингового голосования сформировали список тех, кто сможет войти в список кандидатов в депутаты нижней палаты парламента на осенних выборах. Всего в праймериз приняли участие 378 480 выборщиков, что составляет 12,9% от общего числа избирателей республики.

Ильдар Гильмутдинов одержал победу в Московском одномандатном избирательном округе №27. Его поддержали более 52 тыс. избирателей. В округ входят Московский и Кировский районы Казани, Апастовский, Арский, Атнинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский и Тетюшский районы РТ, отмечает информационный центр Татарстанского отделения партии власти.

«Благодарю татарстанцев за активную поддержку на предварительном голосовании „Единой России“. Более 52 тыс. жителей моего родного Московского одномандатного округа поддержали мою кандидатуру. Это знак высочайшей поддержки и доверия, высокая оценка результатов моей работы в округе», — уверен Ильдар Гильмутдинов.

По мнению парламентария, предварительное голосование прошло «доступно и открыто». Он счел «очень нужной» практику проведения встреч во время праймериз с жителями в районах. Все встречи, по его словам, были абсолютно открыты для участия, каждый мог прийти и задать свой вопрос кандидатам. «Считаю самым важным качеством любого политика умение слушать людей и вместе с ними искать решения», — подчеркнул в связи с этим депутат.

«Я принял участие в большом количестве встреч с жителями. Услышал много важных актуальных вопросов от татарстанцев. Самыми важными из поднятых вопросов и проблем считаю развитие инфраструктуры пригородных поселков и сел, защиту и поддержку семей и детей, поддержку педагогов — как в части непосредственно зарплаты, так и защиты прав. Все эти и другие актуальные проблемы будут включены в мою программу работы», — пообещал Гильмутдинов.

«В ближайшее время планирую публично отчитаться перед татарстанцами за результаты моей пятилетней работы в Госдуме, рассказать, что удалось сделать важного и полезного для республики. Уверен, что каждый депутат должен нести и осознавать личную ответственность за людей и будущее республики», — резюмировал действующий парламентарий.