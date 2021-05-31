На праймериз «Единой России» в Татарстане проголосовали более 378 тыс. человек

В Татарстане на предварительном голосовании партии «Единая Россия» проголосовали 378 480 человек, что составляет 12,9% от всех избирателей республики. Об этом сообщил на заседании заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте, председатель регионального оргкомитета Юрий Камалтынов.

«12,9% — это выше, чем в среднем по России. Мы считаем это очень хорошим результатом. Это однозначно репрезентативный результат, потому что столь большое количество людей высказало свое мнение по тем лицам, которых они видят в качестве кандидатов от партии на выборах депутатов Госдумы», — сказал Камалтынов.

Он уточнил, что на портале предварительного голосования партии было зарегистрировано 128 тыс. человек, которые изъявили желание проголосовать в режиме онлайн. «Из них проголосовали 100 тыс. 199 человек», — отметил председатель регионального оргкомитета.

В заключительный день праймериз, 30 мая, в Татарстане было открыто 557 счетных участков.