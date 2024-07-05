Гильмутдинов: Ребята на передовой видят, что мы сохраняем мир и поддерживаем их

Россия — многоконфессиональная страна, поэтому важно делать всё возможное, чтобы сохранить дружбу и согласие между народами. Это в том числе поднимает боевой дух российских солдат, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Такое мнение на праздновании Ивана Купалы в Зеленодольске высказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«И наши ребята, которые сегодня на передовой, тоже видят и смотрят, что мы сохраняем мир, сохраняем их семьи, поддерживаем их. Это тоже некий сигнал того, что мы и дальше хотим победить и жить в мире согласия со всеми вместе. Только уважая традиции и культуры друг друга, понимая их, мы можем жить дружно», — заявил он.

Гильмутдинов также отметил высокую организацию праздника и поблагодарил всех причастных к этому событию.

«Наши недруги так и видят, чтобы мы тут перессорились друг с другом, разделяя культуры, языки, традиции. Но вот, видите, что в каждом таком событии мы вместе участвуем — независимо от того, кто какой национальности. Отмечаем все праздники вместе. И, конечно, для государства очень важно, чтобы мы дальше так вместе держались», — заключил он.

Сегодня в зеленодольском парке «Березовая роща» проходит праздник славянской культуры «Иван Купала». Его в том числе посетили основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук, вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец, уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев и ряд других официальных лиц.