Татьяна Бакальчук посетила праздник Ивана Купалы в Зеленодольске

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Основательница компании Wildberries Татьяна Бакальчук посетила праздник славянской культуры «Иван Купала», который проходит в зеленодольском парке «Березовая роща». Она осмотрела все локации, однако не стала участвовать в активностях и отказалась от комментариев.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

«Хотел бы поблагодарить за визит к нам на наш праздник основательницу компании Wildberries Татьяну Владимировну Бакальчук и ее большую и дружную семью. Она приехала со своими детьми, мамой, со своими близкими. Это тоже очень символично, что на праздник Ивана Купалы наш друг, наш товарищ, один из самых крупных работодателей и налогоплательщиков нашего города и района здесь со своей семьей. От всего города, от меня лично — большое спасибо», — прокомментировал событие мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Фото: © Александра Давыдова / «Татар-информ»

Помимо Бакальчук, среди гостей праздника Ивана Купалы также были замечены вице-премьер — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец, уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев и ряд других официальных лиц.