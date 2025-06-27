Гильмутдинов разъяснил, как использовать татарский язык на вывесках по новому закону

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России с марта 2026 года заработает закон о защите русского языка, который запрещает использование только иностранных названий на различных вывесках, табличках, в названиях строительных проектов. Полного запрета на их использование нет, но обязательным теперь будет наличие информации на государственном языке, рассказал «Татар-информу» первый зампредседателя комитета ГД РФ по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

«Никакого полного запрета на иностранные языки нет. Если написано на английском, то рядом обязательно должна быть надпись на русском – государственном языке Российской Федерации. Это касается также вывесок на татарском или другом национальном языке: русский вариант должен присутствовать», – пояснил Гильмутдинов.

По его словам, цель закона – упорядочить языковую среду в городском пространстве. В последние годы, особенно в центральных частях городов, стали появляться вывески исключительно на английском или других иностранных языках, без перевода. Это, по его мнению, создает языковой дискомфорт для жителей страны и мешает восприятию информации.

«Возможно, это пошло в 1990-е годы – хотели, чтобы у нас было много туристов, поэтому делали вывески на английском языке. Сегодня сплошь и рядом, особенно на центральных улицах, надписи без перевода, без дополнительных обозначений <…> Ну и зачем это? Вы же если поедете, например, в Лондон, там написано что-то на татарском, на русском языках? Нет!» – подытожил парламентарий.

Также Гильмутдинов добавил, что субъекты РФ могут дополнительно регулировать использование национальных языков, внося соответствующие положения в региональное законодательство.

«У субъектов страны есть возможности и в своем законодательстве, если нужно, все грамотно прописать – что и как должно переводиться <…> У нас в Татарстане есть закон о языках. Все нюансы республика может там обозначить. Не вижу повода волноваться», – сказал депутат.

Он также отметил, что новый закон предусматривает переходный период: у компаний будет время адаптироваться, а комиссии на уровне регионов отследят корректность исполнения норм.

«Есть переходные периоды, есть специальные республиканские комиссии, которые рассматривают идентичность надписей, также предусмотрены соответствующие сроки – переходные периоды. Все будет меняться не одномоментно. Соответственно, республики издадут свои нормативные документы по исполнению этого закона для того, чтобы там было четко написано: что и как меняется, в какие сроки, кого это будет касаться», – заключил Гильмутдинов.