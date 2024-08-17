Гильмутдинов: На вопрос «Кто хочет стать педагогом?» лес рук не видим

В России остро стоит вопрос нехватки педагогов — недобор отмечается даже на бюджетных местах в образовательых учреждениях. При этом с каждым годом количество и качество поступающих на педагогические факультеты продолжает падать, рассказал в интервью «Татарстан-24» депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов.

По словам парламентария, недобор студентов отмечается и в физико-математических вузах. Востребовано филологическое направление, связанное с иностранными языками, однако не все выпускники после этого идут в школы.

«Сейчас и на селе, и в городе, когда спрашиваем, кто хочет стать педагогом, то лес рук не видим. Это тяжелый и нервный труд, родители учеников сегодня как никогда вмешиваются в учебный процесс. Иногда это совсем не позитивно сказывается на учебе. Есть вопросы и к заработной плате, и мерам социальной поддержки учителей, они не соответствуют сегодняшним реалиям. А еще у самих ребят появилось большое количество новых специальностей — в ИТ-сфере, например», — объяснил Гильмутдинов.

Не улучшают ситуацию целевое обучение или программа «Земский учитель». Первое не столь востребовано, чтобы закрыть потребность школ в кадрах, а вторая не имеет достаточного финансирования, чтобы привлечь необходимое количество специалистов. Кроме того, проблемой является недостаток строящегося жилья на селе.

«Профессия педагога должна оцениваться соответствующим образом», — заметил депутат и привел в пример Москву, которая выделяется по уровню зарплат и комплексному подходу к решению вопроса.

Чтобы решить проблему, добавил Гильмутдинов, необходимо поднять вопрос зарплаты и соцгарантий для учителей на федеральном уровне.