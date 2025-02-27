Гильмутдинов не связывает свою «отставку» с миграционной повесткой

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Накануне стало известно, что депутат Госдумы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов перестанет быть и. о. председателя Комитета ГД по делам национальностей. Президиум фракции «Единая Россия» рекомендовал назначить на эту должность Владимира Иванова.

Политолог Юрий Светов, комментируя эту новость, отметил, что смена руководства в комитете обусловлена необходимостью новых подходов в связи с меняющейся геополитической обстановкой. Он подчеркнул, что сегодня, в частности, остро стоит вопрос миграционной политики, интеграции мигрантов в российское общество. Даже идут разговоры о необходимости возрождения Министерства по делам национальностей.

Однако Гильмутдинов в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» уточнил, что вопросы не входят в ведение Комитета по делам национальностей. Ими занимается Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, часть полномочий распределена Комитету по труду, социальной политике и делам ветеранов. Также в Госдуме сформирована межфракционная рабочая группа по вопросам миграционной политики.

«Все время пытаются приписать функционалу Комитета по делам национальностей тему миграции. Вопросы миграции, миграционной политики – это вопросы экономические, это вопрос перемещения трудовых ресурсов, а также связанные с нашими межгосударственными соглашениями, в рамках которых происходят трудовые миграционные процессы», – отметил парламентарий.