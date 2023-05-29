Гигантские пчелы, мастер-классы и выставка костюмов мари: в РТ пройдет праздник «Семык»

Республиканский праздник марийской культуры «Семык» пройдет 3 июня в Агрызском районе Татарстана, вблизи села Пелемеш. Предполагается участие руководителей двух регионов: Раиса Татарстана Рустама Минниханова и главы Марий Эл Юрия Зайцева, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Праздник откроется в 11.30. Гостей и участников события угостят праздничной кашей и национальными блюдами марийского народа. Также их ждет презентация этнографических подворий и знакомство с бытом народов, проживающих на территории Татарстана.

На празднике будут представлены марийские подворья, где посетители смогут узнать историю живущих в Агрызском районе марийцев. В одном из подворий будут представлены национальные марийские костюмы конца XVIII — начала XIX веков.

Большая концертная программа объединит лучшие национальные творческие коллективы муниципальных образований Татарстана и ряда других регионов России. В «городе ремесленников» посетителям представят мастер-классы по национальным ремеслам и выставку образцов декоративно-прикладного искусства.

Свои работы покажет и житель Агрызского района — ремесленник по дереву Виталий Коробейников. Гости смогут увидеть 2,5-метровых пчел, которые Виталий смастерил специально для праздника. Помимо прочего, мастер и его подмастерье проведут мастер-класс по резьбе по дереву.

Посетители праздника также смогут отведать и поучаствовать в мастер-классе по приготовлению кваса по старинному рецепту марийцев села Пелемеш. Каждый желающий сможет попробовать и приобрести мед с оригинальным вкусом.

«Семык» — один из значимых и любимых праздников марийцев. Он традиционно открывает цикл летних праздников этого народа. Его начинают праздновать через семь недель от Пасхи со среды на Троицкой неделе и заканчивают в день Троицы. Основной идеей праздника является поминовение умерших родственников и испрашивание у них благословения на удачу в хозяйственных делах и в быту.

С 29 мая стартовала онлайн-акция #семык2023. В течении недели на аккаунтах соорганизаторов мероприятия будут выходить видеоматериалы и архивные фильмы, рассказывающие об истории праздника.

Накануне череду национальных праздников в Татарстане открыл русский Каравон, о чем сообщал «Татар-информ».