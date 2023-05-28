Фарид Мухаметшин: «“Каравон” сохраняет лучшие традиции и дух русского народа»

Корни «Каравона» уходят далеко в XVI век. В старину он отмечался как праздник «День святителя и чудотворца Николая»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Частушки и народные русские песни — главные символы «Каравона»

Корни «Каравона» уходят далеко в XVI век. В старину он отмечался как праздник «День святителя и чудотворца Николая». После церковной службы сельчане устраивали застолья, а затем – народные гулянья, водили хороводы.

По старинной традиции, соединившись мизинцами, все участники идут особым «каравонным» шагом, двигаясь «по солнцу». На протяжении многих лет праздник собирает фольклорные коллективы из Татарстана, регионов Поволжья, а также из Приуралья и Сибири.

В этом году в «Каравоне» приняли участие более 200 фольклорно-этнографических ансамблей из регионов России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В этом году в «Каравоне» приняли участие более 200 фольклорно-этнографических ансамблей из регионов России. Творческие коллективы исполняли частушки и народные песни, закручивали в танце гостей.

«Наш коллектив был образован в 1979 году, за эти годы состав коллектива менялся. Мы стараемся поддерживать русскую народную песню и участвовать во всех национальных праздниках в Татарстане. Если мы не будем исполнять песни нашего народа, то вековые традиции могут исчезнуть», – рассказала художественный руководитель народного хора «Ветеран» Нурлатского района Ольга Илифанова.

Народное гулянье посетили Фарид Мухаметшин и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Старинные промыслы, мастер-классы и гастрономические изыски русского народа

В этом году гостями «Каравона» стали более 15 тыс. человек из Татарстана и других регионов страны, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской, Владимирской, Липецкой, Ульяновской, Нижегородской и Самарской областей. Народное гулянье также посетили Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

Перед открытием праздника высокие гости осмотрели «Кузнечный двор», «Ярмарочные ряды», оценили «Молодецкие забавы». Особое внимание руководителя парламента привлек «Город мастеров», где более 100 ремесленников представили изделия из керамики, бересты, металла и лозы.

Для гостей в «Городе мастеров» были организованы мастер-классы по иконописи, лозоплетению, ткачеству, резьбе по дереву, изготовлению и производству кованых изделий Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Кружевоплетение на коклюшках – это кустарный промысел, существовавший в Рыбной Слободе еще в XVI веке. Славились рыбнослободские кружева во всем мире: заказы присылали не только из Москвы и Петербурга, но и из Америки. Изделия отличались оригинальными узорами, не повторявшими фольклорные мотивы других ремесленников. Названия узоров говорят сами за себя: "три мушки", "тринадцать паучков", "лимонов край". Наша студия производит узоры и кружева, используя старинную технику», – рассказала художественный руководитель студии «Возрождение» Рамзия Сахабутдинова.

Для гостей в «Городе мастеров» были организованы мастер-классы по иконописи, лозоплетению, ткачеству, резьбе по дереву, изготовлению и производству кованых изделий. Также каждый желающий смог познакомиться с блюдами русской кухни.

Фарид Мухаметшин: «Сегодня "Каравон" сохраняет лучшие традиции и дух русского народа. Мы очень многое делаем, чтобы сохранить обычаи, традиции и культуру народов Татарстана» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татарстан открывает череду таких праздников, как Сабантуй, "Уяв", "Гырон-быдтон"»

Официальное открытие праздника началось с театрализованного пролога, после чего слово взял Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин. В приветственном слове он отметил, что Татарстан является многонациональным субъектом Российской Федерации, где проживают около 173 национальностей. Поэтому особенно важно поддерживать мир, согласие и взаимопонимание.

«Татарстан открывает череду таких праздников, как Сабантуй, "Уяв", "Гырон-быдтон". Все эти праздники приурочены к окончанию полевых работ. "Каравон" — это еще одна возможность собраться вместе, пообщаться, что очень важно для всей нашей большой страны. Сегодня "Каравон" сохраняет лучшие традиции и дух русского народа. Мы очень многое делаем, чтобы сохранить обычаи, традиции и культуру народов Татарстана», – отметил руководитель парламента республики.

Ильдус Зарипов поблагодарил жителей села Никольское за то, что бережно хранили старинные традиции и обряды Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов поблагодарил жителей села Никольское за то, что бережно хранили старинные традиции и обряды.

«Праздник “Каравон” стал не только гордостью нашего района, но и культурным достоянием всей республики, который ежегодно объединяет тысячи людей. К нам приезжают не только представители русской культуры, но и чувашской, татарской, марийской, удмуртской и ряда других. Праздник поддерживает связь поколений, а мы являемся носителями многовековых традиций. Важно сохранить богатство наших народов», – резюмировал Зарипов.