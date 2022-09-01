Гидрометцентр: Запах гари пришел в Казань из-за лесных пожаров в соседних регионах

Жители Казани пишут в соцсетях о том, что чувствуют запах гари на улице. В УГМС Татарстана сообщили, что подобное явление квалифицируется как мгла. Она связана с поступлением продуктов горения из-за лесных пожаров в соседних с Татарстаном регионах.

В частности, продукты горения поступают в республику по юго-западным траекториям предположительно с территории Ульяновской области, Чувашии и Мордовии, где происходят лесные пожары.

По данным казанских постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, превышений предельно допустимой концентрации оксида углерода не наблюдается. К примеру, сегодня на 7 часов утра эта концентрация составила 0,5-1,8 мг/м3, тогда как предельно допустимая – 5,0 мг/м3.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Роспотребнадзор РТ исследует воздух в Казани на продукты горения.