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Общество 27 января 2025 13:54

Гидрометцентр Татарстана вновь предупреждает о тумане и сильной гололедице

Гидрометцентр Татарстана опять распространил предупреждение об ухудшении погодных условий на территории республики.

Вечером 27 января, ночью и днем 28 января местами по региону опустится туман. На дорогах — сильная гололедица. В ночные часы возможно образование гололеда.

В Казани на дорогах также образуется сильная гололедица. Туман в столице РТ вероятен в ночные и утренние часы.

Температура воздуха по Татарстану в темное время суток составит от -1 до +2 градусов (в Казани — от 0 до +2 градусов).

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#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #туман #гололед #гололедица
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