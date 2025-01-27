Гидрометцентр Татарстана вновь предупреждает о тумане и сильной гололедице

Гидрометцентр Татарстана опять распространил предупреждение об ухудшении погодных условий на территории республики.

Вечером 27 января, ночью и днем 28 января местами по региону опустится туман. На дорогах — сильная гололедица. В ночные часы возможно образование гололеда.

В Казани на дорогах также образуется сильная гололедица. Туман в столице РТ вероятен в ночные и утренние часы.

Температура воздуха по Татарстану в темное время суток составит от -1 до +2 градусов (в Казани — от 0 до +2 градусов).