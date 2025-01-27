МЧС Татарстана напомнило о мерах безопасности во время тумана

По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы в Татарстане и Казани ожидается туман, который сохранится днем и вечером 27 января.

МЧС Татарстана рекомендует жителям республики проявлять особую осторожность при движении по улицам и дорогам из-за тумана.

Переходите проезжую часть, используя по возможности надземные или подземные пешеходные переходы.

В сумерки и темное время суток не забывайте включать противотуманные фары, но помните и о том, чтобы не ослепить других автомобилистов. Во время езды в тумане важно увеличить дистанцию, не совершать обгонов, резких маневров и торможений.