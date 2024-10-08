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Гидрометцентр Татарстана рассказал, когда выпадет первый снег
На этой неделе небольшой мокрый снег может выпасть в самых северных и северо-восточных районах Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.
«Первый снег в нашем регионе чаще всего выпадает во вторую-третью декаду октября и быстро тает. Устойчивый снежный покров обычно ложится по республике в конце второй декады ноября. Но бывали и такие годы, когда снег ложился уже в конце октября или же, наоборот, отсутствовал в начале декабря», — рассказал он.
Сегодня, 8 октября, в Татарстан на один день вернулось летнее тепло. По данным Гидрометцентра РТ, аномальное тепло быстро сменится похолоданием, а на выходных и вовсе ожидается аномально холодная погода.
Подробнее о прогнозе погоды на ближайшие дни и отопительный период читайте а материале «Татар-информа» Татарстан ждет арктическое вторжение: когда выпадет первый снег и какой будет зима.
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