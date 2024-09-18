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Общество 18 сентября 2024 18:30

Гидрометцентр Татарстана рассказал, когда вернется бабье лето

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Обширный антициклон, который определял погоду не только в Татарстане, но и по всей европейской части России, на Урале и даже в Западной Сибири, уходит на этой неделе. Однако тепло в регион еще может вернуться этой осенью. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Скорее всего, у нас сейчас будет некий период похолодания, а потом наступит период потепления на несколько дней. И это будет тоже бабьим летом. Их может быть несколько за сезон. Бывает, что оно (бабье лето — прим. Т-и) повторяется дважды или трижды в сентябре и в октябре. Иногда в октябре устанавливается теплая погода без осадков, светит солнышко, относительно тепло. Такой период может продолжаться два-три-пять дней, но пока предполагать сложно», пояснил он.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 19 сентября по республике будет отмечаться переменная облачность. Днем и вечером местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Кое-где возможны кратковременные усиления ветра до 15–18 м/с.

«Предстоящей ночью температура понизится до +8, +12 градусов, а в отдельных южных и восточных районах республики до +2, +7 градусов. На почве местами возможны заморозки. Максимальные дневные температуры завтра составят +19, +24 градуса», отметил Феликс Гоголь.

Подробнее о том, когда в республику вернется тепло, читайте в материале «Татар-информа» «Такая осень была 15 лет назад»: когда в Татарстане похолодает и будет ли еще бабье лето.

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