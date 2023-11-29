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Гидрометцентр Татарстана предупреждает о тумане и гололеде
Сегодня вечером, завтра ночью и днем в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
Местами по республике опустится туман (в Казани это произойдет ночью и утром). Кроме того, кое-где днем образуется гололед, отмечают синоптики.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в среду, 29 ноября, температура воздуха по региону составит от 4 до 9 градусов мороза.
При этом метеорологи прогнозировали, что пришедшее в Татарстан похолодание вскоре сменится новым потеплением.
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