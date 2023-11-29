Гидрометцентр Татарстана предупреждает о тумане и гололеде

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня вечером, завтра ночью и днем в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Местами по республике опустится туман (в Казани это произойдет ночью и утром). Кроме того, кое-где днем образуется гололед, отмечают синоптики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в среду, 29 ноября, температура воздуха по региону составит от 4 до 9 градусов мороза.

При этом метеорологи прогнозировали, что пришедшее в Татарстан похолодание вскоре сменится новым потеплением.