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В Татарстане ожидается туман и сильная гололедица на дорогах
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Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»
В Татарстане сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, днем преимущественно без осадков, однако в некоторых районах может быть туман. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Будет дуть юго-западный ветер с переходом на юго-восточный, скорость 5-10 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от -4 до -9 градусов.
Также татарстанцев предупреждают о гололедице (местами сильной) на дорогах.
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