В Татарстане ожидается туман и сильная гололедица на дорогах

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В Татарстане сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, днем преимущественно без осадков, однако в некоторых районах может быть туман. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Будет дуть юго-западный ветер с переходом на юго-восточный, скорость 5-10 метров в секунду. Столбик термометра будет показывать от -4 до -9 градусов.

Также татарстанцев предупреждают о гололедице (местами сильной) на дорогах.