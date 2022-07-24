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Ру Тат
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Общество
24 июля 2022  15:16

Гидрометцентр Татарстана предупреждает о грозах и сильном ветре в понедельник

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Завтра, 25 июля, в Татарстане ожидается жаркая, но неустойчивая погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Ночью осадки маловероятны, днем и вечером местами, в основном на юге и востоке региона, пройдут кратковременные дожди и грозы. В Казани при этом возможен только слабый дождь.

Прогнозируется слабый до умеренного восточный и северо-восточный ветер. При грозах он будет кратковременно усиливаться до 15–20 м/с, отмечают синоптики.

Температура воздуха по Татарстану в темное время суток составит от +13 до +18 градусов (в столице республики — от +16 до +18). В дневные часы воздух прогреется до 26–31 градуса тепла (в Казани — до +28, +30).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что метеорологи обещают татарстанцам сохранение жары в начале следующей недели.

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