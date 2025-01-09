Гидрометцентр Татарстана предупредил о сложной ситуации на дорогах

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В ближайшую декаду температура воздуха в Татарстане ожидается выше нормы на 4-6 градусов. Кроме того, до конца этой недели на дорогах республики сохранится сложная ситуация на дорогах. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Сегодня к вечеру ожидается постепенное понижение температурного фона, на дорогах будет сильная гололедица», – предупредил он.

В субботу, 11 января, в дневные часы наш регион вновь окажется в теплом секторе циклона. В этот день прогнозируются положительные температуры, снег подтает, а в воскресенье снова подморозит.

«В ближайшей перспективе на дорогах сохранится достаточно сложная ситуация», - добавил Гоголь.

Подробнее о погоде в январе и в Крещенские морозы читайте в материале «Татар-информа» - «Это ненормальная погода»: надолго ли пришла в Татарстан оттепель со снегом и дождями