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Погода
10 сентября 2022  12:36

Гидрометцентр Татарстана предупредил о новых заморозках в предстоящие сутки

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Ночью и утром 11 и 12  сентября на территории Татарстана местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до -1 градуса, сообщил Гидрометцентр Татарстана.

В Казани сегодня ночью при этом прогнозируется 5-7 градусов тепла, завтра днем –13-15 градусов выше нуля, ветер северо-западный умеренный, осадков не ожидается.

В целом по Татарстану в воскресенье местами пройдет небольшой дождь.  Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +2 до +7 градусов, местами – заморозки до минус 1 градуса, завтра днем – от +11 до +16 градусов.

Напомним, на фоне похолодания Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня призвал не затягивать начало отопительного сезона.

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