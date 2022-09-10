Гидрометцентр Татарстана предупредил о новых заморозках в предстоящие сутки

Ночью и утром 11 и 12 сентября на территории Татарстана местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до -1 градуса, сообщил Гидрометцентр Татарстана.

В Казани сегодня ночью при этом прогнозируется 5-7 градусов тепла, завтра днем –13-15 градусов выше нуля, ветер северо-западный умеренный, осадков не ожидается.

В целом по Татарстану в воскресенье местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +2 до +7 градусов, местами – заморозки до минус 1 градуса, завтра днем – от +11 до +16 градусов.

Напомним, на фоне похолодания Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня призвал не затягивать начало отопительного сезона.