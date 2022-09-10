Минниханов поручил не затягивать с подачей тепла в дома и соцобъекты республики

Необходимо оперативно завершить подготовку всех социально значимых объектов и объектов ЖКХ к отопительному сезону, завил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Задачу по скорейшему старту отопительного сезона перед коммунальщиками ставит холодная осенняя погода, подчеркнул он на совещании в Доме Правительства республики.

«На сегодняшний день в республике подготовлено 99,6% котельных, 99,7% объектов социально-культурной сферы. Но каждая неподготовленная котельная или объект – это большая социальная проблема. Поэтому у нас везде должна быть полная готовность. Паспорта готовности получили 97,3% многоквартирных домов. Есть сроки, определенные приказом Минэнерго России. Это очень важная работа», – подчеркнул Президент Татарстана.

Он поручил Минстрою РТ, главам районов и городов, руководителям министерств социального блока обеспечить своевременную подачу тепла при наступлении холодов, сообщает пресс-служба Президента РТ. «В первую очередь в объекты здравоохранения, школы, детские сады, дома престарелых, интернаты», – подчеркнул Минниханов.​