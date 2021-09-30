«В Башкирии выпал снег, а в Казани бабье лето»: ученые КФУ дали прогноз погоды на октябрь

Почему у соседей Татарстана – в Башкортостане выпал снег, дойдет ли он до нас и какой будет осень в нашей республике, выяснил корреспондент ИА «Татар-информ».

Погода в первый месяц осени ничем не удивила жителей Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Температура в сентябре в Казани оказалась на 2 градуса ниже нормы

По данным ученых КФУ, погода в первый месяц осени ничем не удивила жителей Татарстана. Каждая последующая декада месяца была на 1,5 градуса холоднее предыдущей. Слишком резких температурных скачков не было, хотя в начале месяца наблюдался недобор осадков.

«В августе в Казани выпало очень мало осадков – всего около 10 мм при норме более 60 мм. Сентябрь за август не отыгрался. В целом осадки за месяц близки к норме – выпало 59 мм при норме 52 мм. Легкий перебор, но это нормально», – сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

Тимур Аухадеев: «В августе в Казани выпало очень мало осадков – всего около 10 мм при норме более 60 мм. Сентябрь за август не отыгрался» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Среднемесячная температура в сентябре в столице Татарстана оказалась на 2 градуса ниже нормы, которая составляет 11,7 градуса. К счастью, по итогам месяца опасения по поводу недобора осадков не оправдались.

Запоздалое бабье лето или золотая осень?

В этом году осень порадовала жителей столицы Татарстана лишь краткосрочными потеплениями. Классического бабьего лета в октябре уже не будет. Об этом заявил профессор, доктор географических наук, завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«Температура на этой неделе в Казани соответствует норме. Сейчас среднесуточная норма в городе составляет 8,8 градуса, в начале октября она составит 8 градусов, а потом постепенно понизится до нуля градусов. Бабье лето в классическом плане уже не состоялось. Оно обычно бывает в середине сентября, когда дневные температуры выше 20 градусов, солнечно и сухо. Однако на этой неделе наступила золотая пора. Наблюдается западный процесс, волны тепла и холода», – сказал он.

Бабье лето в классическом плане уже не состоялось. Однако на этой неделе наступила золотая пора Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Спикер КФУ пояснил, что при классическом бабьем лете на нас действует Азовский антициклон, который может оказывать длительное воздействие. Иногда бабье лето в городе длится две недели.

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев также считает, что два теплых дня, которыми порадовала погода в середине сентября казанцев, нельзя считать бабьим летом.

«Если трактовать понятие «бабье лето» как волну тепла после относительно холодного периода, причем продолжительность ее должна быть не менее пяти суток, то в этом году бабьего лета не было. После относительно холодного периода с 3 по 12 сентября лишь на два дня – 13 и 14 сентября устанавливалась теплая летняя погода со среднесуточной температурой выше 15 градусов тепла», – пояснил он.

Юрий Переведенцев отметил, что установившуюся в конце сентября теплую, сухую и солнечную погоду в городе все же можно назвать запоздалым бабьим летом при условии, что не будет дождей. Такая сухая и солнечная пора, по его словам, может продлиться до двух недель.

Юрий Переведенцев: «Сейчас среднесуточная норма в городе составляет 8,8 градуса, в начале октября она составит 8 градусов, а потом постепенно понизится до нуля градусов» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Однако его коллега – Тимур Аухадеев все же считает, что бабьего лета в Казани ждать не стоит. Предстоящая антициклональная погода подарит жителям республики солнечную пору, которую принято называть золотой осенью, подчеркнул он.

Антициклон принес красивые, солнечные дни

Согласно данным экспертов КФУ, температуры воздуха в ближайшую декаду в городе будут близкими к норме. По предварительному прогнозу Гидромета РФ, на этой неделе воздух в дневные часы в Казани прогреется до 11-12 градусов тепла. В ночные часы ожидается 5-7 градусов тепла. Антициклон принес нам красивые, солнечные дни, дождей в скором времени в Казани не ожидается.

По прогнозу Гидромета РТ, 30 сентября в целом по республике будет облачно с прояснениями. Днем местами возможен небольшой дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит 0...+4 градуса, в восточных районах 0...-4 градуса. Максимальная температура воздуха днем составит +6...+11 градусов.

Предстоящая антициклональная погода подарит жителям республики солнечную пору, которую принято называть золотой осенью Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

1 октября в Татарстане ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью +2...+7 градусов, а максимальная температура воздуха днем будет на уровне +8...+13 градусов.

2 октября переменная облачность сохранится, существенных осадков не ожидается. Минимальная температура воздуха ночью в регионе составит +2...+7 градусов, днем воздух прогреется до +9...+14 градусов.

Согласно данным спикера КФУ, среднемесячная температура в норме в октябре в Казани составляет 4,8 градуса, а норма осадков – 53 мм.

«Непогода из Башкортостана не дойдет до Татарстана»

На этой неделе часть соседнего с Татарстаном региона – Башкортостана неожиданно засыпало снегом. В соцсетях появились видео с застрявшими из-за снегопада на трассе Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск (хребет Уралтау) большегрузами. Из-за неблагоприятных погодных условий возникла гололедица, дорожные условия осложнял рыхлый и талый снег. Водители пытались преодолеть этот нелегкий путь на летней резине.

«Снег выпал лишь в горных районах в силу местных особенностей. Он был следствием циклона, который в понедельник к нам принес осадки. Башкортостан находится восточнее нашего региона, атмосферные процессы двигаются с запада на восток – от нас в Уфу или с севера на юг. Поэтому этот процесс от них к нам точно не придет», – пояснил Аухадеев.

Получается, циклон с запада пришел в наш регион в понедельник и ушел на юго-восток. В Казани снега не могло быть, потому что для формирования такого рода осадков необходимы отрицательные температуры, отметил спикер КФУ.

По территории Татарстана первые заморозки обычно наступают в последней декаде сентября – первой декаде октября. Для Казани средняя дата наступления первых заморозков приходится на 3 октября.

По территории Татарстана первые заморозки обычно наступают в последней декаде сентября – первой декаде октября Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Заморозки в середине месяца наблюдались в низинах. Некоторые дачники отметили их на почве 20 сентября. Это не удивительно, иногда заморозки в низинах можно наблюдать даже в июне. Заморозков в воздухе пока еще не было», – отметил Тимур Аухадеев.

Согласно данным спикера, в среднем устойчивый снежный покров в Казани устанавливается 17-20 ноября. Он обычно формируется в даты, близкие к переходу через отметку в -5 градусов. Дата первого (временного) снежного покрова разнится. Так, в 2019 году в нашем городе снег выпал в ночь с 23 на 24 сентября.

Гидромет опубликовал прогноз на отопительный период

Прогноз температурного режима на начавшийся отопительный период подготовили специалисты Гидрометцентра России, его опубликовал Гидромет РТ. На сайте ведомства отмечается, что такие прогнозы за последние 20 лет оправдались на 58-81%.

По прогнозам, среднемесячная температура на территории Татарстана ниже климатической нормы температуры будут лишь в декабре Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Прогноз позволяет с вероятностью 67-69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и в Якутии температурный фон ожидается выше средних многолетних значений, на остальной территории России – около нормы. В отдельные месяцы средние значения температуры в южной половине Азиатской территории страны предполагаются ниже средних многолетних значений», – говорится в сообщении.

Из прогноза следует, что среднемесячная температура на территории Татарстана в октябре, ноябре, январе, феврале и марте будет в пределах нормы. Ниже климатической нормы температуры будут лишь в декабре. При этом нормы среднемесячной температуры воздуха в октябре составляют 3,1 градуса, в ноябре -3,7 градуса, в декабре -9,6 градуса, в январе -13,6 градуса, в феврале -12,3 градуса, в марте -5,7 градуса.