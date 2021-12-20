Гидрометцентр спрогнозировал сильные морозы и оттепели в январе и феврале

В ближайшие два месяца в Европейской части России ожидается неоднородная погода. Об этом со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда сообщает «Парламентская газета».

«Что касается января и февраля, <...> количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20–25 градусов», — отметил специалист.

Он добавил, что сейчас пока нельзя точно сказать, когда именно ожидаются морозы либо оттепели.

Накануне эксперт предупредил о росте экстремальных природных явлений в России, связанных с глобальным потеплением.