Гидрометцентр предупредил о росте экстремальных природных явлений в России

На фоне глобального потепления в России ожидается рост экстремальных природных явлений. Об этом предупреждает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В интервью «Парламентской газете» специалист подчеркнул, что процесс изменения климата в России проходит намного быстрее, чем по миру.

«Сравните: средняя скорость глобального потепления — 0,17 градуса Цельсия за 10 лет. А в России — 0,45 градуса за 10 лет — в 2,5 раза выше! Это связано с тем, что наша страна — континентальная и находится в умеренных и высоких широтах. В широтных зонах, где преобладают континенты, глобальное потепление сказывается наиболее явно», — заявил он.

Вильфанд полагает, что из-за роста температур на Юге России климат станет более засушливым, в то время как на Север придет больше осадков. К тому же в стране увеличится число опасных явлений, так, уже в последние 25 лет их количество возросло в два раза.

«К тому же нас ждет увеличение экстремальных природных явлений. Особенно это касается волн аномальной жары летом», — подчеркнул научный руководитель Гидромета.

Такие изменения могут привести к таянию вечной мерзлоты, что, в свою очередь, приведет к «самым неприятным последствиям», к примеру грозит разрушением близлежащим зданиям.

Однако, добавил Вильфанд, такие изменения — это «все-таки не катастрофа, не ядерная война», поэтому к ним нужно адаптироваться. К тому же в мире предпринимаются меры для уменьшения концентрации парниковых газов.

В пятницу Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может прийти к углеродной нейтральности уже к 2060 году, причем ряд регионов может достигнуть этого показателя намного раньше.