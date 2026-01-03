В МЧС напомнили о мерах безопасности в надвигающуюся непогоду

В ГУ МЧС России по РТ напомнили о мерах безопасности в ожидающееся ухудшение погоды – 3 и 4 января.

Ранее в УГМС по Татарстану сообщили об ухудшении погоды 3 и 4 января. В республике ожидается мокрый снег, метель с сильным ухудшением видимости, гололед и снежная каша.

Пешеходам рекомендуют держаться на безопасном расстоянии от крупных конструкций, таких как рекламные щиты, дорожные указатели и линии электропередач. Также во время гололеда следует передвигаться медленно и аккуратно, используя удобную обувь с противоскользящей подошвой, а при пересечении проезжей части проявлять особую внимательность.

В ГУ МЧС России по РТ отмечают, что в случае непогоды лучше ездить на общественном транспорте, однако тем, кто решил поехать на машине, советуют строго соблюдать установленную скорость движения и дистанцию, а также воздержаться от резких маневров, перестроений и обгонов.