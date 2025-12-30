Гидрометцентр РТ вспомнил новогодние ночи с экстремальной погодой в Татарстане

Экстремальных погодных явлений в предстоящую новогоднюю ночь в Татарстане не ожидается. Однако если вспомнить историю, в отдельные годы в республике 31 декабря случались экстремальные морозы и сильные метели. Об этом сообщил «Татар-информу» начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

Вспоминая исторические погодные рекорды, связанные с новогодним периодом, он привел два примера. Самыми экстремальными погодные условия оказались в новогоднюю ночь 1978-1979 годов, когда в республике стояли аномальные морозы.

«Температура воздуха понижалась в республике до "минус" 41-42 градусов. На самом северо-востоке, в Агрызе, температура в новогоднюю ночь опускалась до "минус" 51 градуса», – рассказал Феликс Гоголь.

По его словам, тогда общественный транспорт практически не ходил, было много обрывов электропроводов. Некоторые люди получили обморожения.

Еще одним опасным явлением прошлого стала мощная метель в новогоднюю ночь 1975-1976 годов, когда скорость ветра в Бугульме достигала 32 м/с, что привело к остановке транспорта и обрывам линий электропередач.

«За последние десятилетия температурный фон в новогоднюю ночь наблюдается близким к норме или чуть выше нормы», – отметил начальник Гидрометцентра РТ.

Он также добавил, что в последнее время каких-либо экстремальных явлений в регионе не случалось. Однако если вспомнить историю, бывало, что в новогоднюю ночь шел снег с дождем.

Подробнее о прогнозе погоды в новогоднюю ночь и январские праздники читайте в материале «Татар-информа».