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МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности во время тумана и сильного ветра
По прогнозу синоптиков, сегодня ночью в Татарстане местами ожидается туман, температуры понизятся до -1..-6 градусов. Днем и вечером республика окажется в передней части южного циклона – ожидаются дождь, усиление ветра порывами до 15-18 м/с, температура воздуха составит +2..+7 градусов.
ГУ МЧС России по Республике Татарстан напоминает о мерах безопасности в непогоду:
- при движении на автомобиле в условиях плохой видимости следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;
- следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно.
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