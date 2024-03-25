МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности во время тумана и сильного ветра

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По прогнозу синоптиков, сегодня ночью в Татарстане местами ожидается туман, температуры понизятся до -1..-6 градусов. Днем и вечером республика окажется в передней части южного циклона – ожидаются дождь, усиление ветра порывами до 15-18 м/с, температура воздуха составит +2..+7 градусов.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан напоминает о мерах безопасности в непогоду: