Гидрометцентр РТ сообщил о выпревании озимых в двух районах Татарстана

В двух районах Татарстана зафиксировано опасное агрометеорологическое явление - выпревание озимых. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Сочетание высокого снежного покрова и слабого промерзания почвы приводит к выпреванию озимых культур. Это явление способствует ослаблению и частичной гибели озимой ржи и пшеницы. В Азнакаево и Аксубаево такое явление отмечается на протяжении семи декад подряд», - сообщил Феликс Гоголь.

В этих двух районах республики значения средней высоты снежного покрова на полях длительное время превышали 30 см при неглубоком промерзании почвы. Минимальные температуры почвы на глубине залегания узла кущения отмечались в пределах «нуля» и «минус» одного градуса. При таких условиях происходит повышенный расход питательных веществ на усиленное дыхание и снижение зимостойкости растений. А при возврате холодов возможны и другие неприятности.

«Если сейчас достаточно быстро сойдет снежный покров и потом вернутся холода, это скажется на озимых, может произойти их частичное замерзание. Это может случиться в отдельных районах, где ударят морозы», - подчеркнул начальник Гидрометцентра РТ.

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