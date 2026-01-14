Гидрометцентр РТ: «Снега в Казани выпало в 2,5 раза больше, чем в Чистополе»

По данным Гидрометцентра Татарстана, высота снежного покрова в республике сейчас неравномерная – от 17 см в Чистополе до 44 см в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«На западе снега выпало много, а на юге и востоке – меньше. В Бугульме – всего 20 см, в Азнакаево – 25 см. В западных районах: в Казани, Вязовых, Арске – высота снежного покрова на 8-10 см превышает норму, а на востоке – либо близкая к норме, либо чуть выше нормы на сегодняшнюю дату», – заметил он.

Для сравнения: в прошлую зиму к этому сроку осадков в республике выпало значительно меньше: в Арске – 30 см, а в Вязовых – всего 22 см.

Если вспомнить историю, то рекордной по количеству снега была зима 2010-2011 года. Тогда к концу первой декады января высота снежного покрова по республике составляла от 30 до 70 см. Особенно много осадков выпало в Арском, Зеленодольском, Лаишевском районах. Также снежной выдалась зима 2023-2024 года. Тогда на аналогичную дату высота снежного покрова в разных районах составляла от 20 до 55 см.

