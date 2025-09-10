news_header_top
Общество 10 сентября 2025 13:59

Гидрометцентр РТ рассказал о погоде во вторую декаду сентября

В Татарстане установилось бабье лето – температура в ближайшие дни будет на 2–3 градуса выше климатической нормы. Теплая и сухая погода сохранится до 17 сентября. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь.

«Календарное лето плавно перешло в бабье. Аналогичная ситуация в начале сентября была в Татарстане и в прошлом году, такой теплый период год назад был весьма продолжительным», – отметил Феликс Гоголь.

Он пояснил, что бабье лето – период относительно теплой погоды без осадков после ненастья, когда календарное лето уже закончилось. Это кратковременное «лето» осенью.

Подробнее о том, когда ждать новых волн тепла, первых заморозков и снега, читайте в материале «Татар-информа».

#прогноз погоды #бабье лето #гидрометцентр рт
